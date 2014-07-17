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Наука

17 июля 2014, 15:43

От глобального потепления Землю спасли термокарстовые озера Арктики

наука Арктика глобальное потепление озера парниковый эффект

Термокарстовые озера в Арктике. Фото: uafcornerstone.net/Katey Walter Anthony

Американские ученые установили, что арктические термокарстовые озера (озера зоны вечной мерзлоты, образовавшиеся в результате протаивания льда) регулируют климат, благодаря поглощению парниковых газов. Об этом сообщает официальный сайт Аляскинского университета в Фэрбанксе.

"До сих пор мы думали, что термокарстовые озера только способствуют глобальному потеплению, - говорит профессор Аляскинского университета Кэти Уолтер Энтони. - Это правда, что они приводят к увеличению температуры сильными выбросами метана в то время, когда происходит их формирование. Но на большем временном отрезке они становятся климатическими "кулерами" и в конечном счете поглощают из атмосферы больше углерода, чем производят".

Как считают ученые, за несколько тысяч лет термокарстовые озера впитали в 1,6 раза больше углерода, чем выделяли при своем образовании. По мнению исследователей, около пяти тысяч лет назад в Арктике произошел переход от режима выделения углеводородов к режиму их поглощения.

Ученые предполагают, что высокие темпы накопления углерода в озерах стимулировались несколькими факторами, в частности, термокарстовой эрозией и просадкой грунта. В настоящее время арктические озера поглощают соединения углерода, тем самым уменьшая негативное влияние от выбросов углекислого газа в атмосферу, которые приводят к парниковому эффекту.

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