"Афиша": Стартовал конкурс на оформление научного шоу об электричестве

Объявлен конкурс на оформление научного шоу об электричестве, посвященного изобретениям Николы Теслы. Организаторы конкурса - Музей занимательных наук "Экспериментаниум" и факультет сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ.

Для участия в конкурсе нужно написать на tesla@experimentanium.ru. В ответ вы получите подробные требования к проекту. Заявку необходимо отправить до 30 сентября. Тех, кто успешно пройдет первый этап конкурса, ждет дальнейшая разработка проекта и, возможно, денежный приз.

С подробностями оформления заявки можно ознакомиться здесь.