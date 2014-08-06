Географический центр России перенесли из-за присоединения Крыма

Фото: ИТАР-ТАСС

Географический центр России, расположенный на берегу озера Виви в Красноярском крае, перенесли из-за присоединения Крыма, передает ИТАР-ТАСС.

Теперь центр находится на несколько десятков метров южнее прежнего места. Там священнослужители Красноярской митрополии и Енисейской епархии уже установили закладной крест.

Глава Красноярского отделения Русского географического общества Геннадий Лубинец отмечает, что увидеть центр страны могут немногие – от ближайшего поселка нужно два часа лететь на вертолете.