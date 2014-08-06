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Наука

06 августа 2014, 10:39

Географический центр России перенесли из-за присоединения Крыма

наука ученые география Крым

Фото: ИТАР-ТАСС

Географический центр России, расположенный на берегу озера Виви в Красноярском крае, перенесли из-за присоединения Крыма, передает ИТАР-ТАСС.

Теперь центр находится на несколько десятков метров южнее прежнего места. Там священнослужители Красноярской митрополии и Енисейской епархии уже установили закладной крест.

Глава Красноярского отделения Русского географического общества Геннадий Лубинец отмечает, что увидеть центр страны могут немногие – от ближайшего поселка нужно два часа лететь на вертолете.

Географический центр России

Географический центр России был рассчитан академиком Петром Бакутом вскоре после распада СССР, а затем его утвердила Федеральная служба геодезии и картографии.

Такие места есть и в других странах – например, в Европе несколько точек претендуют на звание центра: в Литве, Белоруссии, Украине и Польше; в Азии установлены два монумента – в Туве и в Китае.

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