Антенны сотовой связи разрешат ставить на муниципальных зданиях

ИТАР-ТАСС

Столичные власти подготовили распоряжение, по которому руководители муниципальных учреждений обязаны предоставлять сотовым операторам площадки для установки антенн и базовых станций.

Как сообщает информационный центр правительства Москвы, сам документ планируется выпустить в сентябре, но помещения, где разместятся антенны и станции, уже утверждены.

В список вошли 747 объектов, среди которых здания городских управ, ДЭЗов и театров.

Департамент информационных технологий в июне дважды проверил качество сотовой связи в Москве. Недовольство тогда выразили 61% опрошенных, большинство жалоб было высказано в адрес МТС.

В ведомстве сообщают, что дефицит площадок для нового оборудования вырастет с появлением в Москве связи 4G.

По мнению специалистов, меры, обещанные столичными властями, помогут оперативнее модернизировать сотовые сети.