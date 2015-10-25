25 октября 2015, 09:46

Город

Участок Замоскворецкой линии открыли для движения

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Участок Замоскворецкой линии от "Автозаводской" до "Каширской" открыли после технических работ: движение поездов прерывалось из-за подготовки станции "Технопарк" к эксплуатации.

На этом участке зеленой ветки уже закрывали движение поездов 8 и 22 августа, а также 12 и 26 сентября.

Станция метро "Технопарк" строится на действующем надземном участке Замоскворецкой линии между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". Новая платформа понадобилась для улучшения транспортной доступности реконструирующейся промзоны ЗИЛ.

Кроме того, на протяжении всего дня 25 октября закрыты вестибюли семи станций метро.

Так, с 22 часов 23 октября до утра понедельника будут закрыты вестибюли на станциях "Крестьянская застава, "Марксистская", "Римская", "Серпуховская", "Баррикадная", "Свиблово" и "Орехово". Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями.

Напомним, до утра 27 октября закрыт южный вестибюль станции "Водный стадион". Вход осуществляется через северный вестибюль.

Также до 1 ноября закрыт северный вестибюль станции "Чертановская", южный – работает.

