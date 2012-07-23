Движение поездов на "серой" ветке метро восстановлено

ИТАР-ТАСС

Движение поездов на "серой" ветке столичной подземки восстановлено. По сообщению пресс-службы Московского метрополитена, произошло возгорание шпалы на железнодорожных путях на перегоне между станциями "Тульская" и "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии. К настоящему моменту очаг возгорания ликвидирован.

‎"На "серой" ветке метро загорелись шпалы, возгорание ликвидировано, движение восстановлено", - сообщил замначальника пресс-службы Московского метрополитена Павел Сухарников.

Напомним, ранее читатели M24.RU в twitter сообщали, что поезда на "серой" ветке московского метро ходят с увеличенным интервалом.