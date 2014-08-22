Станция метро "Спартак" во время матчей будет работать только на выход

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Станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро в дни матчей будет работать только на выход, сообщили M24.ru в пресс-службе подземки. Собеседник издания отметил, что ограничение будет действовать не весь день, а только за несколько часов до начала мероприятий.

Такой режим работы станции связан с безопасностью - в дни матчей на стадион будут приходить много людей, и работу "Спартака" ограничат, чтобы не было давки. В остальные дни станция будет работать в обычном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация, что станция "Спартак" будет работать только в дни матчей на стадионе.

"Москва в цифрах": Какой будет станция метро "Спартак"

Напомним, станцию метро "Спартак" планируется открыть 27-28 августа. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, рядом со станцией запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), проект которого предусматривает взаимодействие различных видов транспорта - метрополитена, автобусов, маршрутного такси и личного транспорта.

Пропускная способность станции в утренние часы пик по будням( без учета проведения массовых спортивных мероприятий) составит 4,4 тысяч человек, в вечерние часы пик по будням – 7,5 тысяч человек. В дни проведения массовых спортивных мероприятий – 20,1 тысяч человек.

Стадион футбольного клуба "Спартак" "Открытие Арена" строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Первый матч на новом стадионе московский "Спартак" проведет 5 сентября, соперником "красно-белых" в этом поединке станет белградская "Црвена Звезда".

Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей, однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.