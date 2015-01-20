Все проекты ТПУ рассмотрят на публичных слушаниях до конца года - Хуснуллин

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До конца 2015 года все проекты транспортно-пересадочных узлов будут рассмотрены на публичных слушаниях. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент M24.ru.

Отметим, к 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

Развитие ТПУ до 2020 года

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.

Например, на базе будущего пересадочного узла "Бутырская" появится зеленый парк с дорожками, лавочками и фонтаном. Кроме того, рядом с транспортным узлом построят общественно-деловой и жилой комплекс.

Ранее M24.ru сообщало, что внутри здания транспортного узла в районе Новокосино появится современный шестизальный кинотеатр. Об этом попросили жители района на публичных слушаниях по проекту планировки территории ТПУ, прошедших 20 ноября. Помимо кинотеатра москвичи просят разместить в здании многофункциональный центр. Проектировщики пообещали учесть их пожелания.

Помимо этого, власти Москвы планируют использовать при возведении ТПУ опыт своих европейских коллег. В частности, на вооружение уже взяли один объект, расположенный в Хельсинки.

В Москве планируют построить 25-этажные ТПУ с парковками

Столичные градостроители обратили внимание на торговый центр Kamppi, который является одновременно и крупнейшим транспортно-пересадочным узлом. Совершив покупки, горожане тут же могут спуститься в метро или попасть на вокзал и уехать на другой конец Финляндии.

На подземном этаже Kamppi сегодня расположен главный автобусный вокзал Хельсинки. Ежедневно через него проходят 700 рейсов. Также на подземном уровне находится парковка для авто. Кроме того, здесь находится вход на станцию метро Kamppi. Выполнен он в форме песчаной дюны.

"Тесная взаимосвязь ТПУ с прилегающей территорией повышает ценность окружающего городского пространства. Объединение различных видов и форм обслуживания способствует комплексному освоению территории города", - отмечает руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Все планы проектировки ТПУ обсуждаются с жителями районов, где расположатся объекты. Происходит это на общественных слушаниях, где горожанам представляют макеты пересадочных узлов и всю информацию о ТПУ.