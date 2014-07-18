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18 июля 2014, 07:04

МЧС вместе c регионами отработают технологии предотвращения ЧС в метро

метро МЧС Владимир Пучков ЧС ЧП в метро чп

Фото: M24.ru

МЧС России совместно с региональными властями после крушения поезда на «синей» ветке московского метро еще раз отработают технологии взаимодействия для предотвращения подобных ЧС.

"Мы совместно с органами субъектов РФ осуществляем комплекс мер, как по профилактике и предупреждению подобных событий, так и по повышению готовности и органов управления, и реагирующих пожарно-спасательных и других подразделений", - заявил глава МЧС России Владимир Пучков, передает МИА "Россия сегодня".

Пучков пояснил, что отрабатываются современные авиационно-спасательные технологии, системы мониторинга за состоянием технологических систем и обучение персонала.

"Это касается не только машинистов, это касается всего персонала метрополитенов во всех городах России", - отметил министр.

Глава МЧС уточнил, что такая работа осуществлялась в плановом режиме.

"Но, с учетом последних событий мы сейчас совместно с руководителями субъектов России осуществляем комплекс дополнительных мероприятий", - заключил он.

Напомним, что во вторник произошла крупнейшая за всю историю московского метро техногенная катастрофа: на перегоне "Парк Победы" - "Славянский бульвар" после резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов. По последним данным, погибли 23 человека, пострадали 158, из них 146 были госпитализированы.

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