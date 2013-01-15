Второе кольцо метро достроят к концу 2018 года

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Третий пересадочный контур, или так называемое Большое кольцо московского метрополитена, планируется замкнуть к концу 2018 года. Его длина составит около 50 километров.

Новая линия будет обеспечивать пересадку с одной ветки метро на другую без использования перегруженных центральных узлов. У пассажиров появится альтернативный маршрут – им не придется тратить время на поездку в центр, чтобы сделать там пересадку и выехать в обратном направлении.

До завершения строительства отдельные участки Третьего пересадочного контура будут работать как хордовые направления. Первый участок - северо-западный – будет сдан в 2015 году. Его общая протяженность составит 13,7 километров, на нем будет расположено шесть станций: "Нижняя Масловка", "Петровский парк", "Ходынское поле", "Хорошевская", "Шелепиха", а также достраиваемая станция "Деловой центр". Также до конца 2015 года планируется ввести к эксплуатацию участок длиной в 7,5 километров от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская", в его составе заработают три новых станции.

Еще через год - в 2016 году - завершится строительство северо-восточного участка второго кольца - от станции "Нижняя Масловка" до станции "Авиамоторная". Это самый длинный участок ТПК: его протяженность более 10 километров, здесь планируется разместить пять станций, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.

В 2017 году планируется достроить восточный участок Большого кольца от станции "Каширская" до станции "Нижегородская улица". Длина этого отрезка составит ровно 10 километров, на нем будут построены четыре станции.

В 2018 году строители планируют сдать в эксплуатацию юго-западный участок кольца от станции "Проспект Вернадского" до станции "Кунцевская", а также южный участок от станции "Каховская" до станции "Проспект Вернадского". Их общая длина составит почти 14,5 километров, на отрезке планируется соорудить шесть новых станций.

Всего до 2020 года в столице Москвы планирует построить 150 километров путей и 70 новых станций, а также соорудить дополнительные выходы на трех существующих станциях.

Отметим, что под строительство новой станции ТПК "Шелепиха" выбран земельный участок площадью более 2,1 гектаров по адресу: Шмитовский проезд, владение 40, строение 4.

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