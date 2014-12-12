На улицах появились билборды с призывом отказаться от "спайсов"

Изображение на баннере. Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Москвы

Московская прокуратура прибегла к наглядной агитации для борьбы с курительными смесями. В городе появились биллборды с лозунгами, призывающими отказаться от употребления "спайсов", рассказали корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Уже установлено 20 таких щитов. Остальные находятся в стадии изготовления", – сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Елена Россохина.

Билборды появились на Славянском бульваре и Большой Филевской улице. На них написано "Курительные смеси – легкий путь к тяжелым последствиям!". Рекламные щиты призывают граждан сообщать в прокуратуру о случаях распространения "спайсов".

"20 рекламных щитов, пропагандирующих отказ от "спайсов", установят в московском метрополитене. В программу войдут и территории Новой Москвы", – подчеркнула Россохина.

Поддержку прокуратуры в размещении социальной рекламы оказало правительство Москвы. Рекламное место под социальную рекламу предоставили на один месяц, затем договор аренды будет автоматически пролонгирован.

Ранее M24.ru сообщало, что прокуратура московского метрополитена запускает в подземке социальную рекламу о вреде "спайсов", опасности проезда в нетрезвом виде, а также запрете курения в 15-метровой зоне от станций.

Отметим, что "спайсы" внесены в список наркотических веществ. Осенью этого года по стране прокатилась волна отравлений курительными смесями, от них скончались около 20 человек.