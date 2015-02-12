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12 февраля, 12:37

О задержках поездов в метро можно будет узнать через Wi-Fi

метро Wi-Fi связь информация задержки поездов

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

С 24 февраля на стартовой странице Wi-Fi в метро будет размещаться оперативная информация по задержкам движения поездов или ЧП. Об этом сообщил начальник столичной подземки Дмитрий Пегов, передает корреспондент M24.ru.

Ранее сообщалось, что на стартовой странице будет отображаться информация о работе подземки. При этом генеральный директор ЗАО "МаксимаТелеком" Борис Вольпе отметил, что граждане просят добавить на стартовую страницу гороскопы, этот вопрос сейчас обсуждается.

Он добавил, что качество сети в метро хорошее, но компания продолжит работать над ее улучшением. Кроме того, будет введена система мониторинга, чтобы метрополитен в реальном времени следил за качеством интернета.

Вольпе рассказал, что с 2015 года Wi-Fi обслуживается круглосуточно. Бесплатный интернет в метро используют более миллиона уникальных пользователей, несмотря на обязательную регистрацию.

"Мы успешно вводим авторизацию, она работает на 7 из 12 линиях. Обязательная авторизация не привела к снижению трафика", - сказал Вольпе.

Бесплатный Wi-Fi появился на всех линиях столичного метро

Напомним, обязательная регистрация в сети Wi-Fi заработала на Замоскворецкой, Каховской, Сокольнической, Кольцевой, Калининской и Люблинско-Дмитровской ветках. К концу недели аналогичная система заработает и на Таганско-Краснопресненской линии метро. Идентификацию на всех линиях планируется запустить к весне этого года.

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Для идентификации необходимо зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит СМС с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

M24.ru также сообщало, что пассажиров московского метро будут оповещать о чрезвычайных происшествиях в городе, в том числе о пожарах и загрязнении воздуха. Оперативные сообщения МЧС будут транслироваться бегущей строкой в вагонах в метро, по громкой связи и на экранах, установленных в вестибюлях подземки.

Передавать информацию спасатели планируют через Ситуационный центр метрополитена. Окончательное решение о сотрудничестве МЧС и подземки может быть принято до конца 2015 года.

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