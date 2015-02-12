На стартовой странице WI-FI в метро появится информация о работе подземки

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На стартовой странице WI-FI в метро будет отображаться информация о работе подземки. Об этом журналистам сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. По его словам, WI-FI будут тестировать во всем метро, сейчас наблюдаются незначительные сбои при подключении.

"В январе мы проводили проверки: в 82% случаях нет проблем с подключением к сети, в 18% - неполадки с подключением. Из 5,25 тысяч вагонов метро лишь в 420 нет Wi-Fi", - сказал Пегов.

При этом генеральный директор ЗАО "МаксимаТелеком" Борис Вольпе отметил, что граждане просят добавить на стартовую страницу гороскопы, и этот вопрос обсуждается.

Он добавил, что качество сети в метро хорошее, но компания продолжит работать над ее улучшением. Кроме того, будет введена система мониторинга, чтобы метрополитен в реальном времени следил за качеством интернета.

Вольпе рассказал, что с 2015 года WI-FI обслуживается круглосуточно. Бесплатный интернет в метро используют более миллиона уникальных пользователей, несмотря на обязательную регистрацию.

"Мы успешно вводим авторизацию, она работает на 7 из 12 линиях. Обязательная авторизация не привела к снижению трафика", - сказал Вольпе.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в метро

Напомним, обязательная регистрация в сети Wi-Fi заработала на Замоскворецкой, Каховской, Сокольнической, Кольцевой, Калининской и Люблинско-Дмитровской ветках. К концу недели аналогичная система заработает и на Таганско-Краснопресненской линии метро. Идентификацию на всех линиях планируется запустить к весне этого года.

Для идентификации необходимо зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит СМС с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

Кроме того, руководство подземки ищет техническое решение для автоматического подключения идентифицированных пользователей к Wi-Fi. Об этом M24.ru сообщил первый замруководителя столичного метрополитена Юрий Дегтярев. Таким образом, для подключения к интернету пользователям не придется нажимать отдельную кнопку. Открыв браузер они будут сразу попадать на стартовую страницу - vmet.ro. Как пояснили M24.ru в департаменте информационных технологий, создание такой системы осложняется тем, что в столичном метрополитене непростая структура Wi-Fi, включающая не только роутеры, но и радио-ретрансляторы в тоннелях. Чтобы объединить их в единую сеть, потребуется время.

Ранее M24.ru сообщало, что москвичи смогут подключить функцию "автоплатежа" за услуги ЖКХ с помощью Wi-Fi в московском метро. Такая услуга появится на стартовой странице сайта vmet.ro, сообщил M24.ru Борис Вольпе. По его словам, в скором времени на портале будет доступен "личный кабинет", где пользователи смогут привязать к своему аккаунту банковскую карточку. Оператор рассчитывает, что комиссия за платежи составит менее одного процента.