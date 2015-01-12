За год в метро отремонтировали более 70 километров путей

Фото: m24.ru

72 километра путей московского метро было отремонтировано в 2014 году, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичной подземки.

За прошлый год был проведен капитальный ремонт кровли семи вестибюлей, стилобатов на пяти станциях, облицовки на двух станциях, облицовки пола на одной станции. Кроме того, на 43 платформах станций были отремонтированы полы.

Ранее M24.ru сообщало, что в московском метро будут ежегодно организовывать "технологические окна" для капитального ремонта путей внутри Кольцевой линии. В этот период на некоторых участках будут перекрывать движение поездов по перегону.

В ремонтных работах принимают участие служба путей, служба тоннельных сооружений, электромеханическая служба, служба электроснабжения, отдел пожарной охраны метро, службы связи, служба сигнализации, централизации и блокировки. В 2015 году внутри Кольцевой линии столичной подземки планируется около 20 таких "окон".

Кроме того, в декабре прошлого года из-за ремонта эскалаторов закрылись станции "Ботанический сад" и "Проспект мира" (кольцевая). Также в 2015 году по этой же причине будут полностью закрыты станции "Фрунзенская", "Рижская" и "Бауманская".