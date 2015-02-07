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07 февраля 2015, 17:44

Обязательная регистрация в сети Wi-Fi появилась еще на двух ветках метро

метро Wi-Fi связь идентификация авторизация

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Обязательная регистрация пользователей в сети Wi-Fi заработала на Замоскворецкой и Каховской линиях столичной подземки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу компании-оператора "МаксимаТелеком" Илью Грабовского.

"7 февраля обязательная идентификация пользователей Wi-Fi была запущена сразу на двух линиях Московского метрополитена - Замоскворецкой и Каховской", - отметил он.

Система обязательной регистрации в сети уже заработала на Сокольнической, Кольцевой, Калининской и Люблинско-Дмитровской линиях метро. Идентификацию на всех линиях планируется запустить к весне этого года.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в метро

Ранее воспользоваться интернетом в подземке можно было без регистрации. Но в июле 2014 года в федеральном законодательстве произошли изменения – всех пользователей общедоступных сетей обязали регистрироваться.

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Для идентификации необходимо зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит СМС с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

Делать платным доступ в интернет в столичной подземке не планируют, а в скором времени улучшат и телефонную связь в поездах метро. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.

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