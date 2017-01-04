Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января 2017, 00:01

Город

Движение поездов на участке оранжевой ветки метро ограничат 4 и 5 января

Фото: ТАСС

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от станции "Медведково" до "Бабушкинской" будет ограничено в течение двух дней. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ограничения вводятся из-за работ по обновлению путевой и пассажирской инфраструктуры. Поезда на этом участке будут ходить в челночном режиме с интервалами в 10 минут. Между станциями "Бабушкинская" и "Новоясеневская" и в обратном направлении поезда будут следовать в обычном режиме.

Ограничения будут действовать с 5:30 4 января до завершения работ 5 января. В штатном режиме работа линии возобновится в пятницу, 6 января, в 5:30.

О режиме работы столичного транспорта в новогодние праздники можно узнать тут.

метро Медведково

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика