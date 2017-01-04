Движение поездов на участке оранжевой ветки метро ограничат 4 и 5 января

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Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от станции "Медведково" до "Бабушкинской" будет ограничено в течение двух дней. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ограничения вводятся из-за работ по обновлению путевой и пассажирской инфраструктуры. Поезда на этом участке будут ходить в челночном режиме с интервалами в 10 минут. Между станциями "Бабушкинская" и "Новоясеневская" и в обратном направлении поезда будут следовать в обычном режиме.

Ограничения будут действовать с 5:30 4 января до завершения работ 5 января. В штатном режиме работа линии возобновится в пятницу, 6 января, в 5:30.

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