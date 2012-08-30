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30 августа 2012, 09:15

Мэр Москвы

Системой "Открытое правительство" займется рабочая группа

Фото: ИТАР-ТАСС

Для реализации внедрения системы "Открытое правительство" планируется создать специальную рабочую группу. Столичные власти рассчитывают, что этот блок реформ поможет сформировать эффективные механизмы обратной связи с жителями.

"Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором поручил создать рабочую группу по реализации системы "Открытое правительство" до 14 сентября этого года. Планируется, что ее возглавит заместитель мэра Анастасия Ракова", - сообщили в мэрии.

Рабочая группа должна будет подготовить предложения по созданию современной системы взаимодействия органов исполнительной власти столицы с гражданским обществом, передает РИА Новости.

мэр Москвы Открытое правительство власть Сергей Собянин

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