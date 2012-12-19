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Мэр Москвы

19 декабря 2012, 20:55

Более 5 миллионов иностранцев посетили Москву в 2012 году - Собянин

мэр Москвы туризм иностранцы власть Сергей Собянин городское управление

Сергей Собянин встретился с послами Индии, Германии и Украины

В 2012 году столицу посетило более 5 миллионов иностранных туристов, что является рекордом для города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе приема глав дипломатических представительств зарубежных стран, который прошел в Петровском путевом дворце.

Градоначальник отметил повышение привлекательности Москвы для иностранных туристов и заявил, что столица активно включается в общемировые тренды развития мегаполисов.

Собянин подчеркнул, что город становится все более привлекательным и удобным не только для гостей, но и для коренных жителей.

В частности, на данный момент построено 13 километров новых линий метро. "Для 500 тысяч москвичей метро стало ближе к их домам", — отметил мэр. В 2013 году планируется строительство еще 14,5 километров линий.

Кроме того, в столице проходит реконструкция крупнейших магистралей. Еще одной важной задачей на следующий год, по словам Собянина, является реконструкция железнодорожных путей пригородного сообщения. На данный момент электричками пользуется 600 миллионов человек в год, предполагается увеличить эту цифру до 1 миллиарда.

Также в 2012 году была завершена программа модернизации здравоохранения, в рамках которой закуплено 47 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.

За два прошедших года, по словам Собянина, было благоустроено более 50 столичных парков и реконструировано несколько тысяч дворов. Мэр отметил, что сейчас в парках Москвы в зимний период отдыхающих столько же, сколько летом.

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