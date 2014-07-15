За расследованием ЧП в метро последуют увольнения - Собянин

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Сергей Собянин заявил журналистам, что за расследованием аварии на Арбатско-Покровской линии столичного метро последуют увольнения и уголовные дела в отношении виновных в трагедии.

"После самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии", - отметил мэр. Также Собянин добавил, что 16 июля в Москве объявлено днем траура: в городе будут приспущены государственные флаги, а также отменят развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

При этом мэр отметил, что работы по восстановлению на "синей" ветке метро займут 1,5 - 2 суток. "В этот период будет организовано наземное движение общественного транспорта на двух перегонах, которые будут закрыты", - отметил Собянин.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.