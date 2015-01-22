Фасад "Манежа" украсили подсветкой в честь 260-летия МГУ

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Центральный выставочный зал "Манеж" украсили специальной художественной подсветкой в честь Дня студента и юбилея МГУ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя музейно-выставочного объединения.

По словам собеседницы агентства, перфоманс проводится в рамках Московского международного фестиваля "Круг света". В этот раз проект посвящен истории России и Дню студента, поскольку МГУ в этом году исполняется 260 лет.

Она отметила, что подсветка здания сохранится до 20 февраля 2015 года.

Московский международный фестиваль "Круг Света" - ежегодное мероприятие, которое проходит с 2011 года. В рамках фестиваля светодизайнеры используют архитектурное пространство города как объект для мультимедийных и световых инсталляций.

В 2014 году фестиваль "Круг света" посетили 6 миллионов зрителей. Красочные представления в день закрытия фестиваля прошли на всех семи площадках: на Театральной (фасад Большого театра) и Манежной площадях, на Кузнецком Мосту, в центре Digital October, на Останкинском пруду, в музее-заповеднике "Царицыно", а также на ВДНХ. Самая технологически сложная из них располагалась в районе Останкино. Сцену на воде помогали строить водолазы, а на телебашне закрепили несколько тонн оборудования без единого болта.

В январе стало известно, что фестиваль "Круг света" стал золотым партнером Международного года света и световых технологий, который был провозглашен генеральной ассамблеей ООН и ЮНЕСКО в 2015 году.

Церемония открытия Международного Года света прошла 19 января 2015 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Там представили ключевые события прошедшего года в области световых технологий, включая и фестиваль "Круг света".

Напомним, 23 января в Музее Москвы откроется выставка, посвященная юбилею Московского государственного университета имени Ломоносова.

Зрители увидят расписание лекций 1820-х и 1910-х годов, студенческий билет 1840-х, лекарский диплом с клятвой Гиппократа и другие интересные материалы студентов и преподавателей университета. Отдельный раздел выставки посвятили университетской типографии, которая начала свою работу в 1756 году.