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Литература

29 июля 2014, 12:05

Новый роман Марины Степновой поступит в продажу в Москве

литература писатели Марина Степнова

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый роман писательницы, поэта, редактора и переводчика Марины Степновой поступит в продажу в московские книжные магазины. "Безбожны переулок" повествует о жизни столичного врача Ивана Огарева, который с детства следует общепринятым социальным канонам.

Огарев выбирает проторенную сотнями его предшественников дорогу: школа – армия – работа – женитьба.

Однако жизнь главного героя романа меняется после встречи со странной девушкой. Иван влюбляется в ту, которая отрицает условности, выбирая свободу.

Марина Степнова

Родилась в Тульской области, затем переехала в Москву.

Публиковалась в изданиях "Книжное обозрение", "Литературные новости", "Октябрь", "Наша улица", "Новый мир", "Звезда", "Сноб".

Ее роман "Хирург" попал в лонг-лист литературной премии "Национальный бестселлер", роман "Женщины Лазаря" получил премию «большой книги» и вошел в шорт-листы "Русского Букера", "Национального бестселлера" и "Ясной поляны".

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