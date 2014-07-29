Новый роман Марины Степновой поступит в продажу в Москве

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Новый роман писательницы, поэта, редактора и переводчика Марины Степновой поступит в продажу в московские книжные магазины. "Безбожны переулок" повествует о жизни столичного врача Ивана Огарева, который с детства следует общепринятым социальным канонам.

Огарев выбирает проторенную сотнями его предшественников дорогу: школа – армия – работа – женитьба.

Однако жизнь главного героя романа меняется после встречи со странной девушкой. Иван влюбляется в ту, которая отрицает условности, выбирая свободу.