Заслуженный тренер России дисквалифицирован на 4 года

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала на 4 года заслуженного тренера России Людмилу Федориву. Ее обвинили в попытке ввести в заблуждение офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на турнире в Москве в мае прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ВФЛА.

Как отмечается, подопечный Федоривой Дмитрий Хасанов в начале мая одержал победу в беге на 400 метров на московском Открытии летнего сезона. Сразу после финиша к спортсмену подошли сотрудники РУСАДА, чтобы взять у него допинг-пробу. Тренер попыталась воспрепятствовать работе офицеров РУСАДА и устроила громкий скандал.

Сам Хасанов, признавшийся в употреблении допинга, был также дисквалифицирован на 4 года. Срок наказания спортсмена завершится 18 мая 2019 года. В 2013 году Хасанов выступал на чемпионате Европы среди юниоров, который проходил в Италии.

Сегодня же четыре российских легкоатлетки дисквалифицированы Олимпийским комитетом России за употребление допинга. Все они отстранены от соревнований на разные сроки.

Под санкции попали серебряный призер чемпионата Европы в беге на 800 метров Ирина Марачева и участница состязаний по спортивной ходьбе Анна Лукьянова. Они дисквалифицированы на два года.

Бегуньи Мария Николаева и Елена Никулина получили четырехлетние дисквалификации. Какие именно препараты использовали спортсменки – не уточняется.

Напомним, 13 ноября прошлого года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала в национальной команде, разразившегося после опубликования отчета комиссии WADA.