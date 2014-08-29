Фестиваль мюзиклов пройдет в Измайловском парке

Фото: m24.ru

В рамках празднования Дня города 6 сентября в Измайловском парке пройдет фестиваль мюзиклов. Посетители увидят фрагменты лучших постановок, которые в разное время представляли на московских сценах.

В программе – мюзиклы "Ромео и Джульетта", "Метро". Показы начнутся в 18.00 и завершатся в 22.00.

До начала основной программы гостей парка ждет общение с артистами, задействованными в постановках. Они расскажут, как создаются мюзиклы. Всех желающих обещают вовлечь в этот увлекательный процесс.

В парк привезут декорации. На их фоне можно будет сделать памятные фотографии. Также в этот день откроется экспозиция театральных костюмов.

Посетителей парка ждут разнообразные творческие активности. Так, хореографы танцевальных школ "Точка творчества" и "Чердак" проведут танцевальные мастер-классы, педагоги по вокалу научат петь, а специалисты "Международной школы дизайна" - шить сценические костюмы.

"Под руководством профессиональных дизайнеров гости праздника примут участие в создании "Платья невесты из мюзикла": огромное полотно, расстеленное на поляне, в течение праздника превратится в роскошное убранство для героини мюзикла", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Арии из мюзиклов будут исполнять на музыкальной площадке с караоке. Прологом к фестивалю станет творческий флешмоб, который начнется в 18.00 на эстраде "Центральная".

После показа фрагментов мюзиклов гостей парка ждет фейерверк. Начнется он в 22.30.

Старт фестиваля - в 13.00. Вход свободный.