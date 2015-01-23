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Происшествия

23 января 2015, 12:51

Чиновник из Щелковского района Подмосковья попался на взятке

криминал уголовные дела взятки рекламные конструкции мо

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Чиновник администрации Щелковского района Подмосковья попался на взятке в 50 тысяч рублей, передает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, обвиняемый получил деньги за то, что не отдал распоряжение демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции.

Задержать чиновника удалось 22 января при получении очередного транша в размере 15 тысяч рублей. В отношении него завели дело по статье "Получение взятки за незаконное бездействие" и отпустили под подписку о невыезде. Ему может грозить до 12 лет колонии или штраф в размере 3-4 миллионов рублей.

Напомним, 30 декабря 2014 года за взятку осудили еще одного чиновника - экс-главу управы района Сокол Вячеслава Иванова приговорили к четырем годам колонии.

Как установил суд, Иванов потребовал от гендиректора компании, осуществляющей работы по содержанию придомовых территорий, взятку в размере 200 тысяч рублей за подписанные акты работ по заключенным госконтрактам и обещание подписывать их в будущем.

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