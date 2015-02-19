В Подмосковье завели дело на бросившую близнецов мать

Заведено уголовное дело на мать, бросившую близнецов в Подмосковье

В Подмосковье завели уголовное дело о брошенных годовалых близнецах. Дети неделю провели одни в доме в поселке Кратово, их еле живыми обнаружили соседи, сообщает телеканал "Москва 24".

Мать мальчиков уже обнаружили. По предварительным данным, она уехала работать и оставила детей няне. Женщина стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Оставление в опасности".

Между тем, за жизнь мальчиков борются врачи. По одним данным, дети ничего не ели в течение недели, по другим - они что-то съели, но это вызвало сильнейшую аллергическую реакцию у организма.

Отметим, что в конце прошлого года на юго-западе столицы обнаружили тело новорожденного. Труп ребенка был найден в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе. По словам очевидцев, тело младенца было обнаружено около мусорного бака.

Похожий громкий случай произошел в конце сентября, когда в туалете столичного торгового центра нашли младенца. На унитазе были следы крови, а у самого ребенка оказалась необрезанной пуповина.