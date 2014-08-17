Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Подмосковье

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери. Им оказался сын убитой женщины, сообщает пресс-служба СК по Московской области.

Преступление было совершено в ночь на 17 августа в городе Рошаль. Неизвестные избили 43-летнюю женщину и ее 12-летнюю дочь. От полученных травм обе пострадавших скончались.

Следствие очень быстро вышло "на след" подозреваемого. Им оказался 22-летний сын бизнесвумен. Он уже задержан и дает показания. По словам злоумышленника, он часто ссорился с матерью, и во время очередного конфликта мужчина схватил молоток и начал избивать родительницу.

Задержанный пояснил, что сестру убивать он не хотел, и девочка чисто случайно попала под удар, когда вбежала в комнату на крики матери.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте преступления работают следователи и криминалисты, которые собирают улики. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении задержанного под стражу.