За год более 2 тысяч уголовных дел возбуждено по сообщениям от москвичей

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Более 2 тысяч уголовных дел в 2014 году возбуждено по сообщениям, поступившим от москвичей. Об этом заявил начальник столичного главка МВД России Анатолий Якунин во время общегородского расширенного совещания по вопросам профилактики правонарушений.

"По информации жителей столицы возбуждено более 2 тысяч уголовных дел и более 7,5 тысяч лиц привлечены к административной ответственности", - цитирует Якунина Агентство "Москва".

Всего, по его словам, жители столицы направили в правоохранительные органы 13 тысяч сообщений, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Более 80% из поступивших сообщений подтвердилось.

"Интервью": Анатолий Якунин подвел итоги работы полиции Москвы за год

Анатолий Якунин отметил, что за год полицейские изъяли в столице более 227 килограммов "спайсов".

"В текущем году органами внутренних дел столицы было возбуждено более 700 уголовных дел по фактам незаконного оборота курительных смесей. Изъято 227 килограммов "спайсов". Только нарядами патрульно-постовой службы управления внутренних дел по административным округам за совершение преступлений, связанных с распространением смесей, было задержано 460 человек", - подчеркнул он.

Якунин также напомнил, что летом власти столицы обсуждали методы борьбы с рекламой "спайсов" на улицах столицы.

"И здесь хочу подчеркнуть положительный эффект от взаимодействия районных отделов с управами и префектурами города. Большую помощь в этом вопросе нам оказала и общественность столицы, сами граждане. С начала года в подразделения уголовного розыска поступило более 3 тысяч сообщений о местах распространения курительных смесей", - сказал он.

Глава столичного МВД добавил, что в 2014 году полиция перекрыла два канала поставки героина из стран СНГ в Москву.

"За рассматриваемый период нами перекрыто два международных канала поставки героина из стран СНГ на территорию России для последующего сбыта в столичном регионе", - пояснил Якунин.

Всего за год сотрудники правоохранительных органов выявили в столице на 32% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом на 25% увеличилось количество установленных притонов.

"Спайсы" приравняли к наркотикам

Ранее M24.ru сообщало, что Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о запрете "спайсов". За распространение веществ вводится уголовная ответственность в виде штрафов, исправительных работ или ограничения и лишения свободы сроком до двух лет.

Если распространением веществ занималась группа людей, продолжительность ареста увеличивается до шести лет. В случае наступления летального исхода из-за употребления "спайса" распространителя ждет лишение свободы сроком до восьми лет, либо пять лет принудительных работ.

Сейчас за хранение и продажу курительной смесей с веществами, входящими в реестр запрещенных, предусмотрена уголовная ответственность по статье 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). За такое нарушение суд может приговорить либо к штрафу, либо к исправительным работам, либо к лишению свободы до трех лет.