На юго-востоке столицы полицейские задержали подозреваемых в хранении "спайсов"

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В Марьине полицейские задержали подозреваемых в хранении "спайсов", сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

8 декабря при досмотре у 24-летнего москвича обнаружили 11 пакетиков с курительной смесью "спайс".

В этот же день сотрудники вневедомственной охраны на Шоссейной улице задержали 22-летнего москвича, у которого было изъято 8 пакетиков со "спайсами".

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Задержанным грозит лишение свободы сроком до трех лет.