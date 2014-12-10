Задержан подозреваемый в убийстве четырех человек в Бирюлеве

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве четырех человек на юге Москвы. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен к массовому убийству в Восточном Бирюлеве, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Преступление было совершено в конце сентября этого года. В жилом доме на Липецкой улице нашли тела четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

На лестничной площадке жильцы нашли тело девушки. Прибывшие оперативники обнаружили, что двери квартир открыты. Внутри оказались тела двоих убитых мужчин и пожилой женщины.

На место происшествия выезжал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

Личность задержанного пока неизвестна. Обвинение ему еще не предъявлено.