В Москве задержан "вор в законе" Осетрина-старший

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В Москве полицейские задержали грузинского "вора в законе" по кличке "Осетрина-старший", сообщает пресс-служба МВД России.

46-летний уроженец Грузии был задержан по подозрению в незаконном обороне наркотиков в одном из ресторанов ЦАО. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили сверток с порошком весом около 6 грамм. Экспертиза установила, что это кокаин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков", решается вопрос об избрании меры пресечения.

В 2011 году на западе Москвы был задержан сын криминального "авторитета" - также "вор в законе", известный в криминальном мире как "Осетрина-младший". По данным правоохранительных органов, он контролировал ряд столичных ОПГ.