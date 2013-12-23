Задержан вор, похитивший новогодние подарки на полмиллиона рублей

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Столичные полицейские поймали вора, который скрыл автомобиль и похитил оттуда подарки на 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба главка столичной полиции, 22 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о краже из авто на Большой Дорогомиловской улице.

Потерпевшая рассказала следователям, что вечером того же дня багажник ее Nissan вскрыл неизвестный и похитил оттуда дорогостоящие новогодние подарки на полмиллиона рублей.

Через полчаса подозреваемого удалось задержать, им оказался 25-летний уроженец Молдовы.

Похищенное вернули владелице, возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище". Максимальное наказание, которое может грозить вору – до 5 лет тюрьмы.