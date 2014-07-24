В столице пройдет встреча с женщиной-космонавтом Светланой Савицкой

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Встреча с первой женщиной, ступившей в открытый космос, состоится 31 июля в Москве. Светлана Савицкая пообщается с жителями и гостями города в Музее космонавтики, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Бортинженер корабля "Союз Т-12" Светлана Савицкая покинула пределы орбитальной станции "Салют-7" тридцать лет назад, 25 июля 1984 года. Ее партнером по эксперименту стал Владимир Джанибеков. Савицкая провела в вакууме три с половиной часа в вакууме, с помощью специальной техники она выполняла резку, сварку, пайку и другие операции.

"Космос остается в голове. Это память, мысли и желание вернуться туда еще раз", - рассказывает о своем полете Савицкая.

Встреча "Памир-2" в открытом космосе" начнется в 16.00. На событии выступят заслуженные работники и ветераны ракетно-космических предприятий, коллеги Светланы Савицкой. Почетные гости - конструкторы, космонавты, руководители полетов, профессора - расскажут о подготовке легендарного космического эксперимента. Зрителям представят универсальный ручной аппарат УРИ, с помощью которого выполнялись технические работы в открытом космосе.