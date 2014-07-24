Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

24 июля 2014, 14:57

В столице пройдет встреча с женщиной-космонавтом Светланой Савицкой

космос культура встречи смотреть онлайн на m24.ru семейная и молодёжная политика Светлана Савицкая

Фото: kultura.mos.ru

Встреча с первой женщиной, ступившей в открытый космос, состоится 31 июля в Москве. Светлана Савицкая пообщается с жителями и гостями города в Музее космонавтики, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Бортинженер корабля "Союз Т-12" Светлана Савицкая покинула пределы орбитальной станции "Салют-7" тридцать лет назад, 25 июля 1984 года. Ее партнером по эксперименту стал Владимир Джанибеков. Савицкая провела в вакууме три с половиной часа в вакууме, с помощью специальной техники она выполняла резку, сварку, пайку и другие операции.

"Космос остается в голове. Это память, мысли и желание вернуться туда еще раз", - рассказывает о своем полете Савицкая.

Встреча "Памир-2" в открытом космосе" начнется в 16.00. На событии выступят заслуженные работники и ветераны ракетно-космических предприятий, коллеги Светланы Савицкой. Почетные гости - конструкторы, космонавты, руководители полетов, профессора - расскажут о подготовке легендарного космического эксперимента. Зрителям представят универсальный ручной аппарат УРИ, с помощью которого выполнялись технические работы в открытом космосе.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать