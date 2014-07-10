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Культура

10 июля 2014, 20:07

Московский фестиваль короткометражек открыл прием конкурсных работ

короткометражные фильмы короткий метр кино

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский международный фестиваль короткометражных фильмов "Дебютное кино" объявил о начале приема заявок от режиссеров на участие в конкурсной программе. Работы молодых авторов с 18 по 23 декабря покажут в кинотеатрах столицы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 октября. Принимаются дебютные короткометражные фильмы, в том числе курсовые и дипломные работы. Впрочем, как сообщают организаторы, принять участие в конкурсе могут не только студенты и выпускники киношкол, но и все творческие люди столицы. Главный критерий - ленты должны быть произведены в течение двух последних лет.

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Принимаются картины самых разных жанров - игровые, документальные, анимационные и даже экспериментальные. Необходимо, чтобы фильм длился не более 35 минут.

Копии киноработ принимаются на цифровом носителе. Режиссерам необходимо также заполнить заявку на участие. Чтобы получить ее образец, достаточно отправить запрос на moskino-fest@yandex.ru или скачать форму тут.

Работы с пометкой "Дебютное кино" принимаются по адресу Проспект мира, дом 109, кинотеатр "Космос".


Фестиваль проводится в столице в восьмой раз. В этом году он пройдет с 18 по 23 декабря. Посмотреть короткометражки удастся в "Космосе", "Звезде", "Факеле". Для зрителей будут организованы встречи с молодыми режиссерами, на которых можно будет обсудить увиденные картины. Также в рамках кинособытия в столице пройдут мастер-классы, дискуссии, выставки, концерты, круглые столы.

Внеконкурсная программа "Дебютного кино" включит в себя лучшие короткометражки 2012-2014 годов - победителей российских и мировых кинофестивалей.

Вход на все события фестиваля будет бесплатным.

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