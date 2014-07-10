Московский фестиваль короткометражек открыл прием конкурсных работ

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Московский международный фестиваль короткометражных фильмов "Дебютное кино" объявил о начале приема заявок от режиссеров на участие в конкурсной программе. Работы молодых авторов с 18 по 23 декабря покажут в кинотеатрах столицы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 октября. Принимаются дебютные короткометражные фильмы, в том числе курсовые и дипломные работы. Впрочем, как сообщают организаторы, принять участие в конкурсе могут не только студенты и выпускники киношкол, но и все творческие люди столицы. Главный критерий - ленты должны быть произведены в течение двух последних лет.

Принимаются картины самых разных жанров - игровые, документальные, анимационные и даже экспериментальные. Необходимо, чтобы фильм длился не более 35 минут.

Копии киноработ принимаются на цифровом носителе. Режиссерам необходимо также заполнить заявку на участие. Чтобы получить ее образец, достаточно отправить запрос на moskino-fest@yandex.ru или скачать форму тут.

Работы с пометкой "Дебютное кино" принимаются по адресу Проспект мира, дом 109, кинотеатр "Космос".