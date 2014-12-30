Бесплатные концерты пройдут на Театральной площади

Женя Любич. Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В декабре и в январе в "Городе Ангелов" на Театральной площади состоятся бесплатные концерты с участием молодых исполнителей. Выступать будут Женя Любич, Пьер Эдель, оркестр "Бельвиль", группы "Мейделех" и "Видели! Знаем".

Певица, известная работой с французским коллективом Nouvelle Vague, выступит 30 декабря с 19.00 до 20.00. Арт-группа "Мейделех", состоящая из трех вокалисток и пяти музыкантов, порадует живым звуком и удивит ширмами-декорациями и костюмами-трансформерами. Музыканты выступят 31 декабря с 20.00 до 21.00. В этот же вечер запланирован концерт с участием московского проекта "Видели!Знаем".

"Группа представляет невероятный микс по мотивам Даниила Хармса и Агнии Барто, Венечки Ерофеева и Эллы Фицджеральд, Жанны Агузаровой и Тома Уэйтса", – отметили организаторы концертов.

"Видели!Знаем" споют также 1 января. Кроме того, в первый день нового года на волынках сыграют музыканты из City Pipes. 2 января состоятся выступления оркестра "Бельвиль" и группы Qui? Toi!. 3 января споет полуфиналист третьего сезона телешоу "Голос" и участник шоу "Голос" во Франции Пьер Эдель и сыграет оркестр "Бельвиль". 4 января пройдет музыкальное шоу с участием "Бельвиль" и Miusha.

Концерты организуют в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".