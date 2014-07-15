Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей - Собянин

Родственникам погибших при аварии в метро будет выплачено по одному миллиону рублей, пострадавшим - по полумиллиона, заявил Сергей Собянин.
Мэр Москвы посетил пострадавших в НИИ имени Н.В. Склифосовского. По поручению Собянина, вся система здравоохранения Москвы нацелена на оказание помощи пострадавшим в метро. На месте ЧП работает более 60 бригад скорой помощи и три бригады экстренной медицинской помощи. Пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в больницы вертолетами.
Кроме того, пострадавшие при ЧП в столичном метро также могут рассчитывать на компенсации до 2 миллионов рублей. Размер компенсации зависит от характера полученных травм, при этом родственникам погибших положена фиксированная выплата - 2 миллиона рублей и 25 тысяч на погребение.
Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.
По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Число погибших увеличилось до 12 человек.
Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнование родственникам погибших при ЧП в московском метро и поручил кабмину помочь в ликвидации происшествия.
"У нас произошло трагическое происшествие в метро, погибли люди, больше 100 человек находятся на излечении в больницах. Я хотел бы передать от имени всех присутствующих и руководства соболезнования родственникам погибших. Необходимо помочь Москве в ликвидации происшествия по линии медицины и всем остальным направлениям", — цитирует главу правительства МИА "Россия Сегодня".
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