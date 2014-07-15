Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей - Собянин

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Родственникам погибших при аварии в метро будет выплачено по одному миллиону рублей, пострадавшим - по полумиллиона, заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы посетил пострадавших в НИИ имени Н.В. Склифосовского. По поручению Собянина, вся система здравоохранения Москвы нацелена на оказание помощи пострадавшим в метро. На месте ЧП работает более 60 бригад скорой помощи и три бригады экстренной медицинской помощи. Пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в больницы вертолетами.

Кроме того, пострадавшие при ЧП в столичном метро также могут рассчитывать на компенсации до 2 миллионов рублей. Размер компенсации зависит от характера полученных травм, при этом родственникам погибших положена фиксированная выплата - 2 миллиона рублей и 25 тысяч на погребение.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Число погибших увеличилось до 12 человек.

В московских стационарах находятся 106 пострадавших в метро - Голухов



Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнование родственникам погибших при ЧП в московском метро и поручил кабмину помочь в ликвидации происшествия.

"У нас произошло трагическое происшествие в метро, погибли люди, больше 100 человек находятся на излечении в больницах. Я хотел бы передать от имени всех присутствующих и руководства соболезнования родственникам погибших. Необходимо помочь Москве в ликвидации происшествия по линии медицины и всем остальным направлениям", — цитирует главу правительства МИА "Россия Сегодня".