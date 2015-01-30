Лекция онлайн: история больших замыслов в искусстве

Фото: m24.ru/Юлия Телегина

Высшая школа художественных практик и музейных технологий устраивает в понедельник, 2 февраля, лекцию Александра Маркова на тему "Большие замыслы в искусстве". Речь пойдет о том, как знаменитые творцы европейского искусства придумывали циклы произведений, как им не всегда удавалось реализовать задумку до конца и почему большие замыслы можно назвать преодолением привычных форм.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице в 19.10.