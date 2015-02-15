Сергей Собянин - об антикризисном плане и создании собственной экономики

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью телеканалу "Россия-1". Сетевое издание M24.ru дает полную расшифровку.

- Сергей Семенович, на этой неделе принят антикризисный план 2015 года. Туго нам придется?

- Я не думаю, что 2015 год такой уж будет страшный, как его иногда малюют. Запас прочности достаточно большой. Тем не менее, намечены первоочередные меры, которые будут работать и на 2015 год, и на последующие.

Речь идет о социальной защите граждан. Кроме тех системных мер, которые предпринимаем, мы выделили дополнительные деньги для адресной поддержки. Это и меры, связанные с поддержкой бизнеса, строительного сектора, транспорта, и, конечно, это вопросы, связанные с импортозамещением и развитием собственной экономики.

- Что касается социальных льгот, они будут сохранены?

- Безусловно. Причем объем этих социальных льгот в Москве просто огромен, это 328 миллиардов рублей. Тем не менее, мы еще выделили из резервного фонда дополнительно один миллиард 700 миллионов для точечной адресной поддержки.

- Что касается бизнеса, если он окажется в трудной ситуации, вы его поддержите?

- Да. Что касается бизнеса, то общий ежегодный финансовый объем поддержки составит около 50 миллиардов рублей. Это и льготы, и пониженная арендная плата за недвижимость, которую мы сдаем в аренду, особенно для малого бизнеса. Это и отсрочка платежей по аренде при переводе в ту или иную категорию земель при начале строительства. И субсидирование процентных ставок, и развитие инновационного бизнеса, и так далее.

- Что касается объектов, строительство которых уже запущено, не будет ли оно остановлено?

- Нет. То, что мы начали строить, доведем до конца. Это касается наших дорожных объектов, метростроения, объектов социальной сферы. Более того, мы будем уже сегодня расторговывать дополнительные объекты, в первую очередь детские сады, школы в местах новостроек.

- Станет ли в строительном секторе меньше иностранных мигрантов?

- Что касается строительного сектора, то это в основном все-таки коммерческий сектор, и я думаю, что количество иностранной рабочей силы там будет сохраняться. Но если мы увидим, что нарастает количество безработных российских граждан, - москвичей, то мы будем стараться сжимать этот сектор мигрантов, поднимая платежи, поднимая плату за патент, рыночным образом регулируя эту сферу.

- Продовольственная безопасность - как город будет ее обеспечивать?

- Это очень важное направление. Во-первых, мы вместе с Федеральной антимонопольной службой, прокуратурой города, Роспотребнадзором мониторим то, что происходит в магазинах, в торговых сетях города, видим, как меняются те или иные цены, работаем с торговым бизнесом и, главное, с поставщиками товаров. И в этой работе просто каким-то росчерком пера, как вы понимаете, не решишь проблему, приказом цены не изменишь. Важно создавать в городе конкурентную товаропроводящую среду, развивать торговлю. За последние годы мы в городе построили более пяти миллионов площадей, которые задействованы в торговле. Это почти на 20 процентов увеличение всех торговых площадей города. Это, конечно, дополнительная конкуренция между торговлей.

И очень важно обеспечить доступ к московскому рынку производителей продовольственных товаров. Для этого нужна цивилизованная система оптовых закупок.

Сегодня мы впервые в России создали агрокластер, где происходит цивилизованный обмен между поставщиками продовольствия и торговлей, в том числе малым и средним бизнесом, ресторанами и большими магазинами. Предполагаем в ближайшие годы создать еще два таких же крупных кластера, это позволит снять чрезмерные оптовые наценки и сделать более реальными цены и конкуренцию между поставщиками продовольствия.

- Еще один тезис, который был озвучен на этой неделе: "Меньше чиновников и товаров роскоши". Что это значит на практике?

- На практике это означает уменьшение количества чиновников, оптимизацию штатного расписания, государственных служащих, различных учреждений и запрет на покупку предметов, которые не являются первой необходимостью в сегодняшнее время. Например, дорогие машины, дорогая мебель и так далее.

Специально создана комиссия, для того чтобы просматривать закупки, оценивать их и отсеивать все то, что не является первоочередным.

- То есть можно предположить, что теперь московских чиновников горожане будут чаще видеть в метро?

- Я надеюсь.