03 февраля 2017, 15:03

Большинство роддомов Москвы оборудуют Wi-Fi в 2017 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Большинство роддомов Москвы оборудуют Wi-Fi в 2017 году. Об этом рассказал главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Александр Коноплянников в интервью порталу мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что беспроводной интернет уже есть в роддоме № 4, в Центре планирования и еще нескольких учреждениях.

В Москве женские консультации объединяют с родильными домами. К Центру планирования семьи на Севастопольском проспекте уже присоединили четыре женские консультации, которые находились в подчинении городских поликлиник.

Сейчас в столице работают 131 женская консультация и 27 акушерских стационаров на 3,7 тысячи мест. Ведется активное строительство новых центров – один из них возводится в поселке Коммунарка. Многофункциональный медицинский комплекс будет рассчитан на 606 мест – в его составе появятся перинатальный центр на 150 коек, детский стационар на 180 мест, подстанция скорой помощи и вертолетная площадка.

Кроме того, в конце 2016 года был введен в эксплуатацию роддом на Соколиной горе при ИКБ № 2.

интернет Wi-Fi роддома соцобъекты медицина женские консультации

