Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Большинство роддомов Москвы оборудуют Wi-Fi в 2017 году. Об этом рассказал главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Александр Коноплянников в интервью порталу мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что беспроводной интернет уже есть в роддоме № 4, в Центре планирования и еще нескольких учреждениях.
Сейчас в столице работают 131 женская консультация и 27 акушерских стационаров на 3,7 тысячи мест. Ведется активное строительство новых центров – один из них возводится в поселке Коммунарка. Многофункциональный медицинский комплекс будет рассчитан на 606 мест – в его составе появятся перинатальный центр на 150 коек, детский стационар на 180 мест, подстанция скорой помощи и вертолетная площадка.
Кроме того, в конце 2016 года был введен в эксплуатацию роддом на Соколиной горе при ИКБ № 2.
