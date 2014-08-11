Фильм Киры Муратовой "Познавая белый свет" покажут на "Стрелке"

В понедельник, 11 августа, на "Стрелке" покажут фильм режиссера Киры Муратовой "Познавая белый свет", сообщает телеканал "Москва 24".
Картина, вышедшая в 1978 году, вызвала недовольство чиновников. По их мнению, Муратова должна была снять фильм о рабочем классе, а вместо этого потчует зрителей лирикой.
Действие картины разворачивается на советской стройке. В отношения штукатурщицы Любы и шофера Коли вклинивается интеллигентный водитель Михаил. Помимо любовной линии в фильме много философских размышлений о жизни в советскую эпоху.
"Познавая белый свет" покажут в рамках кинопрограммы "Повседневность", в которую включили еще 12 лент из разных стран. Каждая картина отражает обычную жизнь ничем не примечательных людей.
"Кинопрограмма "Повседневность" — это фильмы, которые рассказывают историю человека в 20 веке — с переходом в 21-й. Это большая круговая панорама времен – но как бы за вычетом войн и катастроф", - отметили на "Стрелке".
Начало показа фильма "Познавая белый свет" в 22.30. Вход свободный.
Кира МуратоваКинорежиссер и сценарист. Окончила режиссерский факультет ВГИКа. С 1961 года сотрудничала с Одесской киностудией. Режиссерский дебют Муратовой состоялся в 1962 году. Тогда вместе с будущим супругом Александром Муратовым она поставила короткометражку "У крутого яра". Затем последовали киноработы "Наш честный хлеб", "Короткие встречи", "Долгие проводы". Две последние картины оказались под запретом до перестройки.
Второй супруг Муратовой – Евгений Голубенко – стал сооавтором ее киносценариев. Муратова сняла фильмы "Перемена участи", "Астенический синдром", "Мелодия для шарманки".
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