Фильм Киры Муратовой "Познавая белый свет" покажут на "Стрелке"

"Афиша": Фильм "Познавая белый свет" покажут 11 августа на "Стрелке"

В понедельник, 11 августа, на "Стрелке" покажут фильм режиссера Киры Муратовой "Познавая белый свет", сообщает телеканал "Москва 24".



Картина, вышедшая в 1978 году, вызвала недовольство чиновников. По их мнению, Муратова должна была снять фильм о рабочем классе, а вместо этого потчует зрителей лирикой.

Действие картины разворачивается на советской стройке. В отношения штукатурщицы Любы и шофера Коли вклинивается интеллигентный водитель Михаил. Помимо любовной линии в фильме много философских размышлений о жизни в советскую эпоху.

"Познавая белый свет" покажут в рамках кинопрограммы "Повседневность", в которую включили еще 12 лент из разных стран. Каждая картина отражает обычную жизнь ничем не примечательных людей.

"Кинопрограмма "Повседневность" — это фильмы, которые рассказывают историю человека в 20 веке — с переходом в 21-й. Это большая круговая панорама времен – но как бы за вычетом войн и катастроф", - отметили на "Стрелке".

Начало показа фильма "Познавая белый свет" в 22.30. Вход свободный.