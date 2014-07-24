Детей "превратят" в сказочных персонажей на празднике в Царицыне

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27 июля в музее-заповеднике "Царицыно" состоится День истории и детства. На празднике ребятам предложат перевоплотиться в сказочных персонажей с помощью волшебных красок. Кроме того, гости праздника попрактикуются в рисовании. Событие пройдет в рамках проекта "Книги в парках".

Превращать детей в героев сказок начнут в 15.00 на танцевальной площадке парка. А в 15.30 стартует мастер-класс по рисованию "Раскрашивание сказочных рисунков".

Взрослым скучать на празднике тоже не придется: в 16.00 историк Артемий Кравченко прочтет лекцию под названием "Вчера" и "сегодня": как советские дети обрели прошлое". Слушатели узнают, где и почему пролегала грань между прошлым и настоящим советских людей.