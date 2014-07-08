В столице открываются пункты приема вещей для беженцев из Украины

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут принять участие в сборе благотворительной помощи беженцам, вынужденным переселенцам и другим жителям Украины, потерявшим постоянное место жительства. Пункты приема одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств и других вещей открываются в столице, сообщает департамент социальной защиты населения Москвы.

Сдать вещи можно будет с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (выходной день - воскресенье).

Всего открывается по одному пункту приема благотворительной гуманитарной помощи - в САО, СЗАО, ЗелАО, по два - ЗАО и ЮАО, по три - в ЦАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗОА, СВАО, ТиНАО.



Район Адрес Арбат Трубниковский пер., 21, стр. 1 Басманный Новая Басманная ул., дом 37, стр.1 Вешняки ул. Реутовская, 6-а Гольяново ул. Новосибирская, д. 3 Богородское Ивантеевская ул., д. 13 Раменки ул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов) Раменки ул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов) Очаково-Матвеевское ул. Нежинская, д. 13, подъезд 21, кв. 707 Зябликово ул. Шипиловская, д. 9, к. 2 Зюзино Севастопольский пр-т, д.1, корп.1А Головинский ул. Онежская, д. 2 Люблино ул. Люблинская, д. 159 Выхино-Жулебино Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1 Выхино-Жулебино Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2 Зюзино ул. Одесская, д. 9 стр. 1 Зюзино ул. Новаторов, д. 36, корп. 5 Ясенево ул. Голубинская, д. 32, корп. 2 Северный ул. 1-я Северная линия, д. 3 Отрадное ул. Римского-Корсакова, д. 6 Ярославский ул. Палехская, д. 11, к. 2 Покровское-Стрешнего Подмосковная, д. 5 Зеленоград г. Зеленоград, корп. 205а Троицк г. Троицк, м-н "В" дом 40 Южное Бутово ул.Брусилова, д.17 Москворецкий г. Московский, 3мкр., д.2А, 2 этаж, 3каб.



Как ранее сообщало M24.ru, в Подмосковье началось возведение временных центров для размещения украинских беженцев. Ежедневно в управление федеральной миграционной службы (УФМС) с просьбой встать на учет обращаются около 300 человек.