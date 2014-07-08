Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Социальная сфера

08 июля 2014, 15:52

В столице открываются пункты приема вещей для беженцев из Украины

гуманитарная помощь Украина беженцы социальная сфера семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут принять участие в сборе благотворительной помощи беженцам, вынужденным переселенцам и другим жителям Украины, потерявшим постоянное место жительства. Пункты приема одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств и других вещей открываются в столице, сообщает департамент социальной защиты населения Москвы.

Ссылки по теме

Сдать вещи можно будет с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (выходной день - воскресенье).

Всего открывается по одному пункту приема благотворительной гуманитарной помощи - в САО, СЗАО, ЗелАО, по два - ЗАО и ЮАО, по три - в ЦАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗОА, СВАО, ТиНАО.


РайонАдрес
АрбатТрубниковский пер., 21, стр. 1
БасманныйНовая Басманная ул., дом 37, стр.1
Вешнякиул. Реутовская, 6-а
Гольяновоул. Новосибирская, д. 3
БогородскоеИвантеевская ул., д. 13
Раменкиул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов)
Раменкиул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов)
Очаково-Матвеевскоеул. Нежинская, д. 13, подъезд 21, кв. 707
Зябликовоул. Шипиловская, д. 9, к. 2
ЗюзиноСевастопольский пр-т, д.1, корп.1А
Головинскийул. Онежская, д. 2
Люблиноул. Люблинская, д. 159
Выхино-ЖулебиноЖулебинский бульвар, д. 40, корп. 1
Выхино-ЖулебиноРязанский пр-т, д. 64, корп. 2
Зюзиноул. Одесская, д. 9 стр. 1
Зюзиноул. Новаторов, д. 36, корп. 5
Ясеневоул. Голубинская, д. 32, корп. 2
Северныйул. 1-я Северная линия, д. 3
Отрадноеул. Римского-Корсакова, д. 6
Ярославскийул. Палехская, д. 11, к. 2
Покровское-СтрешнегоПодмосковная, д. 5
Зеленоградг. Зеленоград, корп. 205а
Троицкг. Троицк, м-н "В" дом 40
Южное Бутовоул.Брусилова, д.17
Москворецкийг. Московский, 3мкр., д.2А, 2 этаж, 3каб.


Как ранее сообщало M24.ru, в Подмосковье началось возведение временных центров для размещения украинских беженцев. Ежедневно в управление федеральной миграционной службы (УФМС) с просьбой встать на учет обращаются около 300 человек.

Сайты по теме

Сюжет: Ситуация на Украине

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать