В столице открываются пункты приема вещей для беженцев из Украины

Фото: ИТАР-ТАСС
Москвичи смогут принять участие в сборе благотворительной помощи беженцам, вынужденным переселенцам и другим жителям Украины, потерявшим постоянное место жительства. Пункты приема одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств и других вещей открываются в столице, сообщает департамент социальной защиты населения Москвы.
Сдать вещи можно будет с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (выходной день - воскресенье).
Всего открывается по одному пункту приема благотворительной гуманитарной помощи - в САО, СЗАО, ЗелАО, по два - ЗАО и ЮАО, по три - в ЦАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗОА, СВАО, ТиНАО.
|Район
|Адрес
|Арбат
|Трубниковский пер., 21, стр. 1
|Басманный
|Новая Басманная ул., дом 37, стр.1
|Вешняки
|ул. Реутовская, 6-а
|Гольяново
|ул. Новосибирская, д. 3
|Богородское
|Ивантеевская ул., д. 13
|Раменки
|ул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов)
|Раменки
|ул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов)
|Очаково-Матвеевское
|ул. Нежинская, д. 13, подъезд 21, кв. 707
|Зябликово
|ул. Шипиловская, д. 9, к. 2
|Зюзино
|Севастопольский пр-т, д.1, корп.1А
|Головинский
|ул. Онежская, д. 2
|Люблино
|ул. Люблинская, д. 159
|Выхино-Жулебино
|Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1
|Выхино-Жулебино
|Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2
|Зюзино
|ул. Одесская, д. 9 стр. 1
|Зюзино
|ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
|Ясенево
|ул. Голубинская, д. 32, корп. 2
|Северный
|ул. 1-я Северная линия, д. 3
|Отрадное
|ул. Римского-Корсакова, д. 6
|Ярославский
|ул. Палехская, д. 11, к. 2
|Покровское-Стрешнего
|Подмосковная, д. 5
|Зеленоград
|г. Зеленоград, корп. 205а
|Троицк
|г. Троицк, м-н "В" дом 40
|Южное Бутово
|ул.Брусилова, д.17
|Москворецкий
|г. Московский, 3мкр., д.2А, 2 этаж, 3каб.
Как ранее сообщало M24.ru, в Подмосковье началось возведение временных центров для размещения украинских беженцев. Ежедневно в управление федеральной миграционной службы (УФМС) с просьбой встать на учет обращаются около 300 человек.
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