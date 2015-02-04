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4 февраля, 19:51

Центры соцобслуживания начнут принимать старые компьютеры и гаджеты

гаджеты благотворительность техника центры соцобслуживания Доброе дело

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

С середины февраля столичные центры соцобслуживания начнут принимать от жителей города неиспользуемую технику в рамках благотворительной акции "Доброе дело". Собранные гаджеты передадут пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, сообщает Агентство "Москва".

Первым к акции присоединился центр социального обслуживания "Мещанский". По словам специалиста центра, за время действия акции "Доброе дело" они передали в дар три ноутбука, телевизор, фотоаппарат, смартфон и электронную книгу. В ноутбуках больше всего нуждаются пенсионеры, но заявки оставляют и малоимущие или неполные семьи.

Теперь подключаются и другие территориальные центры социального обеспечения.

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Напомним, благотворительная акция "Доброе дело" стартовала в Москве еще в ноябре 2014 года. Она поможет обеспечить цифровой техникой социально незащищенных граждан.

Москвичи, имеющие ненужную и неиспользуемую ими технику, могут передать ее малоимущим через сайт "Дару дар". Это могут быть мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры, электронные книги, принтеры или веб-камеры.

Кроме того, в столице могут появиться пункты приема старых компьютеров и электронной техники.

Акция проводится впервые. Ее идея зародилась на основе обращений граждан в департамент с просьбой предоставить цифровые устройства для того, чтобы пользоваться городскими услугами через интернет. Так, в технике нуждаются пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны.

Многие пожилые москвичи посещают специальные курсы, на которых изучают навыки пользования компьютером, а также знакомятся с возможностями городских информационных ресурсов. Но на практике применить свои знания не могут из-за отсутствия компьютера дома.

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