Четыре футболиста "Динамо" и "Алании" дисквалифицированы на 23 матча

Четыре участника драки, происшедшей в конце матча между владикавказской "Аланией" и столичным "Динамо", суммарно дисквалифицированы на 23 матча.

Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Таким образом, участвовавшие в драке динамовцы Александр Кокорин и Балаж Джуджак дисквалифицированы на 7 и 4 матча соответственно, игроки "Алании" Георгий Чантурия и Данило Неко пропустят 8 и 4 матча.

Напомним, матч во Владикавказе закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев, в конце игры между футболистами вспыхнула драка, из-за которой матч был остановлен на 7 минут. Главный арбитр удалил с поля участников потасовки.