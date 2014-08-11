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Спорт

11 августа 2014, 19:15

Немецкий нападающий Клозе завершил карьеру в национальной сборной

футбол карьера сборная Германии Мирослав Клозе

Фото: fifa.com

Нападающий сборной Германии Мирослав Клозе объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте немецкого футбольного союза.

"Завоевав титул на чемпионате мира в Бразилии, я исполнил свою давнюю детскую мечту. Я горд и счастлив, что мне удалось стать частью этого великого успеха для немецкого футбола. Я провел уникальное и замечательное время и пережил много незабываемых моментов в сборной. Последние недели я пытался осознать многие из тех моментов и наслаждался ими. Для меня не может быть лучшего времени, чтобы оставить национальную команду", - заявил немецкий нападающий.

Мирослав Клозе родился в польском городе Ополе, и в восемь лет переехал в Германию. Представители национальной команды Польши предлагали Клозе выступать за эту страну, но он отказался. Нападающий впервые выступил в немецкой сборной в 22 года и отметился забитым мячом в первом же официальном матче, поразив ворота Албании в квалификации к чемпионату мира 2002 года.

Клозе дебютировал в национальной сборной в 2001 году и с тех пор принял участие в четырех чемпионатах мира. Примечательно то, что он является обладателем полного комплекта медалей: немец дважды завоевал бронзовые медали, один раз - серебряную, и стал чемпионом мира в этом году. Кроме того, в Бразилии немецкий форвард установил рекорд по числу забитых на чемпионатах мира мячей - 16 голов. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Роналдо, который забил 15 мячей.

Немецкий нападающий забил на международном уровне 71 гол и является лучшим бомбардиром сборной Германии, опережая легендарного Герда Мюллера. Он провел за национальную команду 137 матчей, что является вторым результатом в истории Германии. После победы на чемпионате мира в Бразилии Клозе, играющий в римском "Лацио", заявлял, что хотел бы провести еще один сезон в профессиональном спорте. Ранее об уходе из сборной Германии объявил и капитан немецкой команды Филипп Лам.

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