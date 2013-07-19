Каждый второй москвич выбирает тарификацию по времени суток

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Большинство москвичей выбирают многотарифные счетчики электроэнергии. Об этом рассказал в эфире "Говорит Москва" заместитель генерального директора "Мосэнергосбыт" Александр Дидоборщ.

"В целях экономии уже половина москвичей выбрали для себя тарификацию по времени суток", – сообщил Дидоборщ.

При данной тарификации самая дешевая электроэнергия – в ночное время, с 11 часов вечера до 7 утра. В Мосэнергосбыте подсчитали, что экономия по таким счетчикам составляет 25 % от месячного счета. С 7 до 10 утра и в вечернее время – самая дорогая электроэнергия. В остальное же время дня – зона с усредненным тарифом.

Также Дидоборщ отметил, что в случае если счетчик сломался или не успели передать показания, расчет будет производиться по нормативу потребления, установленному законом для газовых и электрических плит, который умножается на количество проживающих в квартире человек.

Напомним, что с индексация тарифов на услуги ЖКХ в этом году произойдет 1 августа. В Москве тариф на электроэнегию в квартирах с электроплитами составит 3 руб. 17 коп. – днем и 81 коп. – ночью. Следующая индексация тарифов ожидается в январе 2014 года.