Эксперты получили данные из "черного ящика" малайзийского Boeing

Эксперты раскодировали данные о полете малайзийского Boeing

Эксперты получили первые данные из бортового самописца ("черного ящика") малайзийского Boeing 777. Как заявили в Нидерландском совете по безопасности (DSB), признаков стороннего вмешательства нет, передает МИА "Россия сегодня".

Полученные данные о последних технических характеристиках самолета специалисты проанализируют вместе с данными речевого самописца, которые эксперты извлекли ранее.

Напомним, что Нидерландский совет по безопасности координирует расследование причин крушения Boeing, а расшифровку самописцев проводит в Великобритании группа международных экспертов, в число которых вошел и представитель Межгосудастрвенного авиационного комитета.

Ранее M24.ru сообщало, что доступ в лабораторию Фарнборо, в которой расследуют авиационный инцидент с Boeing, строго ограничен. Попасть в здание могут только специалисты, а журналистам и представителям общественности вход закрыт.

По мнению экспертов центра, считывание информации с бортовых самописцев займет примерно 24 часа. Однако голландские авиационные власти уже объявили, что анализ сведений "может потребовать нескольких недель". Они также подтвердили, что один из обследованных ими черных ящиков не вскрывался и никаких манипуляций с ним не производилось.

Накануне в Эйндховен прибыл первый самолет из Харькова, на борту которого находились тела погибших в катастрофе. Предполагается, что с 24 июля лайнеры будут ежедневно курсировать между двумя странами, пока не перевезут все останки. Процедура опознания тел займет от нескольких дней до нескольких месяцев, заявили голландские власти.

Тем временем в Донецкой области продолжаются поиски останков погибших. В интернете были опубликованы снимки из космоса с места крушения самолета. На фотографиях отчетливо видны обломки фюзеляжа.

В Британии ведут расшифровку черных ящиков разбившегося Boeing 777

Самолет авиакомпании Malaysia Airways, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение недалеко от города Шахтерска на востоке Украины вечером 17 июля. В результате катастрофы погибли 298 человек.