В "День без турникетов" москвичам устроят экскурсии на 20 предприятий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

3 и 20 сентября 2014 года в Москве в очередной раз пройдет акция "День без турникетов". Все желающие смогут посетить 20 промышленных предприятий и своими глазами увидеть процесс производства. О мероприятии сообщила в среду пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.

Попасть в цеха предприятий сможет каждый, кто предварительно зарегистрируется на сайте департамента науки. Здесь же можно познакомиться с графиком экскурсий и условиями посещения той или иной компании.

В списке участников уже 20 компаний: от производителей повседневных товаров и продуктов до создателей уникального высокотехнологичного оборудования. Москвичи смогут узнать, как создаются самолеты ОАО "Туполев", понаблюдать за процессом производства прицепов и эвакуаторов на заводе специализированных автомобилей, или микроэлектроники на предприятии "Микрон". Свои двери откроют Московский ювелирный завод, Мебельная фабрика 8 марта, Московский комбинат игрушек и другие предприятия. А горожанам, которых интересуют гастрономические вопросы, интересно будет побывать на Дымовском колбасном производстве, Микояновском мясокомбинате, на фабриках холдинга "Объединенные кондитеры", на пивоварнях "Очаково" и на винно-коньячном заводе "КиН".

Посетителям не только устроят экскурсии по производству и покажут детали технологических процессов: их пригласят также в музеи предприятий, расскажут об истории их создания, предложат продегустировать или опробовать продукцию.

Как отметил руководитель департамента науки Алексей Комиссаров: "Многие москвичи бывают немало удивлены, когда, посещая предприятие, узнают, что привычные товары, которыми мы пользуемся ежедневно, не импортируются из других стран и городов, а производятся на соседней улице".

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Дни без турникетов Акция "День без турникетов" впервые прошла в 2012 году и вызвала такой интерес горожан, что московские власти решили проводить подобные "Дни открытых дверей" дважды в квартал. В 2014 году "Дни без турникетов" проходили уже дважды - 31 мая и 21 июня - и собирали более 1,6 тысячи посетителей. Акция "День без турникетов" впервые прошла в 2012 году и вызвала такой интерес горожан, что московские власти решили проводить подобные "Дни открытых дверей" дважды в квартал. В 2014 году "Дни без турникетов" проходили уже дважды - 31 мая и 21 июня - и собирали более 1,6 тысячи посетителей. Цель акции – дать жителям Москвы больше информации о деятельности городских предприятий и вернуть престиж рабочим профессиям.