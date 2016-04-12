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Культура

12 апреля 2016, 16:55

Места на экскурсии в здании посольств закончились за несколько часов

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Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Свободные места для посещения зданий посольств в Дни исторического и культурного наследия закончились за несколько часов. Как сообщает МИА "Россия сегодня", запись на участие началась сегодня, 12 апреля в 10:00.

В Дни исторического и культурного наследия, которые пройдут 17 апреля и 21 мая, для посещения будут открыты более 80 памятников архитектуры, в том числе свыше 20 дипломатических представительств.

Для гостей мероприятия организовано две программы: посольская и праздничная. Первая включает посещение памятников истории и культуры, в которых находятся посольства и дипломатические представительства иностранных государств. А праздничная программа подразумевает экскурсии в другие здания – памятники, которые откроют специально к празднику.

Как отмечают в пресс-службе Мосгорнаследия, программа и список объектов культурного наследия будут обновляться ежедневно. Сейчас в список объектов праздничной программы вошли 23 здания, среди них Дом Пашкова, Особняк Шехтеля, ансамбль Строгановского.

В рамках посольской программы в предварительный список объектов вошли резиденции посла Франции на Якиманке, посла США в Спасопесковском переулке, посла Великобритании на Софийской набережной, посольства Исландии, Дании, Армении другие.

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Главная цель акции Дни исторического и культурного наследия Москвы – обеспечить доступ к столичным культурным объектам и показать новые подходы к проведению культурных мероприятий. В эти дни для посетителей открываются двери памятников архитектуры, знаменитых столичных особняков, дворцов-исторических зданий, закрытых для посещения в обычные дни. Среди них, например, мэрия Москвы, Петровский путевой дворец, Российская государственная библиотека, Дом Пашкова, особняки и усадьбы, построенные по проектам архитекторов XVIII-XIX веков.

Записаться на участие в Днях наследия можно по многоканальному телефону: 8 (495) 788-35-34 (с 10:00 до 14:00 часов), а также на сайте dninasledia-voopik.ru.

Программа праздника опубликована на cайте ялюблюмоскву.рф.

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