Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

26 августа 2014, 10:36

По московским меркам: Липовый рекорд

экология деревья Гоголевский бульвар флора усадьба Трубецких озеленение города свежий воздух цифры и факты По московским меркам липа лиственница

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Как откололся кусок от Царь-колокола? В каком торговом центре Москвы уместилось колесо обозрения? Сколько людей одновременно может вместить главная площадь страны? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


Московская флора поистине разнообразна: сегодня в озеленении города используются около 42 видов деревьев и более 50 кустарников. Как и в других сферах, здесь тоже есть свои рекордсмены. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, самым распространенным деревом является липа.

Фото: ИТАР-ТАСС

Это крупное дерево с красивой, густой и легко формирующейся кроной украшает многие московские парки, скверы и дворы. Так, тенистые липы дают тень на Гоголевском бульваре, в парке "Усадьба Трубецких в Хамовниках" и в других знаковых местах. Возраст этих долговечных и устойчивых растений может достигать 150, а иногда и 300 лет. Помимо внешней привлекательности, липы отличаются душистым цветением, которое расточает в городском воздухе особенный медовый аромат.

Тем временем в России, да и во всем мире, широчайшим ареалом распространения отличается хвойное дерево, которое сбрасывает иголки на зиму, - лиственница. Все, что ей нужно для роста и развития, - солнечный свет. В остальном лиственница неприхотлива: обладая мощной корневой системой и плотной древесиной, она растет на болотах и горных склонах, устойчива к зимним морозам и выдерживает температуры ниже минус 70 градусов. Только в России и странах ближнего зарубежья насчитывается 14 видов этого дерева.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать