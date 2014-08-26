По московским меркам: Липовый рекорд

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Московская флора поистине разнообразна: сегодня в озеленении города используются около 42 видов деревьев и более 50 кустарников. Как и в других сферах, здесь тоже есть свои рекордсмены. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, самым распространенным деревом является липа.

Фото: ИТАР-ТАСС

Это крупное дерево с красивой, густой и легко формирующейся кроной украшает многие московские парки, скверы и дворы. Так, тенистые липы дают тень на Гоголевском бульваре, в парке "Усадьба Трубецких в Хамовниках" и в других знаковых местах. Возраст этих долговечных и устойчивых растений может достигать 150, а иногда и 300 лет. Помимо внешней привлекательности, липы отличаются душистым цветением, которое расточает в городском воздухе особенный медовый аромат.

Тем временем в России, да и во всем мире, широчайшим ареалом распространения отличается хвойное дерево, которое сбрасывает иголки на зиму, - лиственница. Все, что ей нужно для роста и развития, - солнечный свет. В остальном лиственница неприхотлива: обладая мощной корневой системой и плотной древесиной, она растет на болотах и горных склонах, устойчива к зимним морозам и выдерживает температуры ниже минус 70 градусов. Только в России и странах ближнего зарубежья насчитывается 14 видов этого дерева.