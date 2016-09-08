Облака над Москвой в День города разгонят 10 самолетов

Облака над Москвой в День города планируется разгонять 10 и 11 сентября. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор АНО "Агентство атмосферных технологий" Виктор Корнеев.

"Готовится десять самолетов: один самолет-метеолаборатория Як-42 "Росгидромет" и девять самолетов Военно-воздушных сил – Ан-12 и Ан-26. Сейчас на аэродроме "Чкаловский" выполняются работы по их подготовке, и 10 сентября с 4:00 ночи начнутся работы", – сказал Корнеев.

По его словам, в зависимости от типов облаков для их разгона используют разные виды реагентов. Это может быть жидкий азот или углекислота, а также йодистое серебро. Он добавил, что реагенты могут прорабатывать облако на глубину до двух километров.

[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/special/dengoroda2016]Чем заняться в День города[/URLEXTERNAL]

"Они летят как сигареты и дымятся, ну и для разрушения мощных конвективных облаков используются порошкообразные реагенты, которые сбрасываются упаковками, которые принудительно раскрываются, и от воздействия порошка облако разрушается", – пояснил Корнеев.

На День города в столице запланировано порядка тысячи праздничных мероприятий. Главными праздничными площадками станут Тверская улица, Красная площадь, Манежная, Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, парк Горького, "Сокольники", ВДНХ, "Царицыно", "Коломенское", а также пешеходные зоны Москвы. По всему городу будут проходить концерты, мастер-классы, экскурсии и кинопоказы.